Политика

Путин о недоброжелателях России: Как бы не простудиться на ваших похоронах

Российский лидер Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» предостерег недругов России, которые, по его мнению, ждут ее постепенного «затухания». Он напомнил, что после распада СССР некоторые уже пытались списать страну со счетов.

«И, укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах», - цитирует главу государства ТАСС.

Путин подчеркнул, Россия объективно оценивает свои возможности.

Как заявил президент РФ, участие международных структур в политизированных кампаниях в отношении конкретных стран дискредитирует сами эти институты, усугубляя кризис мироустройства.

«И уж совсем удручает, когда солидные международные структуры, мотивированные чьими-то эгоистическими интересами, втягиваются в политизированные кампании против конкретных лидеров и стран. Такая практика только дискредитирует подобные институты, ведет к их упадку, усугубляет кризис мирового устройства», - сказал он.

Далеко не все международные организации выполняют возложенные на них миссии и задачи, подчеркнул президент. «Призванные быть беспристрастными арбитрами, они зачастую действуют исходя из идеологических предубеждений, попадают под сильное влияние других государств, становятся инструментом в их руках, - обратил внимание Путин. - Жонглирование процедурами, манипуляции с прерогативами и полномочиями, предвзятость, особенно когда дело касается конфликтов с участием соперничающих держав или групп государств, стали распространенной, к сожалению, практикой».