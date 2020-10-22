Политика

Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что сейчас не время думать о том, останется ли он на своем посту после 2024 года, нужно напряженно работать.

Фото: kremlin.ru

Отвечая на вопрос об участии в президентских выборах, глава государства заметил, что говорить об этом пока рано. «Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», - заявил он на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», пишет «Российская газета».

При этом Путин так прокомментировал слова о своем президентстве: «Когда-то это, безусловно, должно закончиться».

В то же время он обратил внимание, что изменения в Конституции направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 году. «Они направлены главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальный конституционный базис для развития экономики социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. И я рассчитываю на то, что это все будет работать», - подчеркнул президент.