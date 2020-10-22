Политика

Михайлов и Мурылев могут представить КПРФ на выборах в Госдуму в Псковской области

Депутат областного Собрания, второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов и региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев могут представить компартию на выборах депутатов Госдумы в одномандатном псковском округе. Об этом сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областном Собрании Петр Алексеенко. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он прокомментировал перспективы участия псковских коммунистов в думских выборах по одномандатному округу.

«Кандидатуры Дмитрия Михайлова и Аркадия Мурылева направлены в Москву. Ясности, на кого федеральное руководство сделает ставку, пока нет, но, по решению ЦК список должен быть составлен до 2 ноября», - пояснил гость студии. Также он высказал мнение, что у псковских коммунистов высокие шансы попасть в Госдуму по партийному списку. «Мы на это рассчитываем, у нас есть сильные кандидаты», - резюмировал Петр Алексеенко.

В целом на выборах следующего года КПРФ планирует тесно сотрудничать со своими союзниками – движением «За новый социализм» и «Левым фронтом». Гость студии не исключил, что кто-то из их представителей войдет в списки КПРФ на думских выборах.

Кроме того, первый секретарь обкома сообщил, что на выборах в областное Собрание псковские коммунисты планируют закрыть все округа. Намерен участвовать в выборах и сам Петр Алексеенко.

«Есть еще порох в пороховницах, поэтому считаю, что смогу еще работать как депутат областного Собрания и приносить пользу. Фракцию у нас обычно возглавляет первый секретарь обкома, но я готов на любом посту работать, если мне окажут доверие», - сообщил он.

Напомним, ранее Петр Алексеенко заявил о своем желании сложить полномочия первого секретаря обкома КПРФ.

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В период подготовки к новому электоральному циклу коммунисты будут рассчитывать на собственный энтузиазм, готовность работать «не за деньги, а за идею» и на поддержку избирателей, добавил он.