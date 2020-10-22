Политика

Александр Козловский озвучил задачи псковских единороссов на выборах-2021

На выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание, которые пройдут в 2021 году, псковские единороссы будут работать на единый результат. Об этом сообщил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловской.

«Не будет отдельно выборов в Госдуму и в Псковское областное Собрание. Будет единая кампания. Будем работать в единой упряжке, на общий результат», - пояснил он.

«Мне как секретарю регионального отделения партии очень важно показать не цифры, которые будут отражать уровень поддержки меня как частного лица, а, в первую очередь, результат партии на выборах в областное Собрание. И, конечно же, кандидаты от нашей партии должны выиграть выборы в Госдуму, - отметил Александр Козловский. - Поэтому перед нами стоит целый комплекс достаточно сложных задач. Амбиции у "Единой России" высокие. Надеемся, что граждане окажут нам доверие, и мы постараемся его оправдать».

Говоря об отличии "Единой России" от других партий, он подчеркнул: «В любой период мы всегда работаем с гражданами и находимся на передовой. В период пандемии наши однопартийцы показали достаточно эффективную работу, не остались в стороне, как многие другие. Сейчас тоже непростой период, и мы продолжим плановую работу: будем общаться с гражданами, изучать их проблемы и решать их».

Вопрос, кто возглавит список «Единой России» на выборах в областное Собрание, по его словам, открыт: «идут обсуждения, согласования, разговоры, поэтому о чем-либо говорить рано». Александр Козловский допустил, что в новом созыве «наверняка будет определенная ротация» и также пояснил, что «кандидатами в депутаты областного Собрания, в первую очередь, станут люди, которые пользуются авторитетом в районах, показывают активную работу, имеют электоральный ресурс».

Также Александр Козловский еще раз подтвердил свои намерения баллотироваться в Госдуму следующего созыва, добавив, что его работа будет еще более интенсивной.