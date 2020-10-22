Себежский районный суд отклонил иск о признании выборов главы муниципалитета незаконными

Себежский районный суд отклонил иск Псковского регионального отделения партии ЛДПР о признании выборов главы муниципалитета незаконными и с требованием полностью аннулировать их результаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.
По его словам, иск также получил отрицательное заключение прокуратуры.
Таким образом суд оставил в силе результаты выборов главы Себежского района. Точное обоснование решение суда будет представлено 2 ноября.
Антон Минаков заявил, что Псковское региональное отделение партии ЛДПР будет обжаловать решение Себежского районного суда. «Если будет нужно, дойдем до высшей кассационной инстанции», - добавил он.
Напомним, кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин был восстановлен на выборах главы Себежского района решением кассационного суда 12 сентября - на второй день трехдневного голосования. По результатам выборов за действующего главу Себежского района, единоросса Леонида Курсенкова отдали голос порядка 58% избирателей. Второе место занял руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов (22,25%). Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин получил 14,56% голосов и занял третье место. В выборах приняли участие 37,68% избирателей.