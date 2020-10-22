Политика

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Собрание Печорского района

Завершился этап выдвижения кандидатов на выборы в Собрание депутатов Печорского района по избирательному округу №1. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на ТИК района.

На мандат претендуют пять человек: Игорь Романов («Партия роста»), Андрей Бабенко (партия «Единая Россия»), Екатерина Тёмина (ЛДПР), Константин Александров (партия «Яблоко») и Наталья Струкова (партия «Справедливая Россия»).

Теперь избирательная комиссия проверит информацию о кандидатах (наличие судимости, двойного гражданства и т. д.). До 26 октября кандидаты могут представить документы для регистрации.

Напомним, что выборы в районное Собрание пройдут 6 декабря.