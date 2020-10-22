Политика

КПРФ в девятый раз внесет в Госдуму проект о льготах детям войны

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил фракции в девятый раз внести в Государственную думу законопроект о льготах для детей войны. Одиннадцатый пленум Центрального комитета КПРФ прошел 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии приняли участие более 4 тысяч участников, сообщает РИА Новости.

В ходе пленума отмечалось, что на сегодняшний день в России 11 миллионов детей войны, в 34 регионах приняты законы о детях войны, еще в 34 регионах приняты определенные меры социальной поддержки.

«Я хочу обратиться к руководителям всех фракций. Я в свое время на Госсовете обратился к губернаторам и сказал, что невозможно смотреть в глаза детям войны, которые влачат нищенское существование… К сожалению, не все поддержали. Я настаиваю на том, чтобы наша фракция внесла в девятый раз в Госдуму (законопроект о льготах детям войны), у нас есть эти деньги. Надо принимать решение не откладывая, тем более на фоне всех проблем и кризиса. Давайте еще раз вынесем этот вопрос и настоим на его принятии», - сказал Зюганов в ходе пленума ЦК КПРФ.