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Политика

Жириновский предложил сократить расходы на выборы

26.10.2020 22:50|ПсковКомментариев: 0

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить расходы на проведение выборов в 2021 году и организовывать их не реже одного раза в два года, сообщает РИА Новости.

Депутаты Госдумы в понедельник встретились с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 года в первом чтении. Стенограмма встречи приводится на сайте правительства.

«20 миллиардов рублей на проведение выборов в 2021 году. А давайте сократим в два раза. Чего каждый год выборная кампания? И деньги все выделяем, выделяем. Раз в два года. Объединить их. Избрали президента – год перерыв, избрали Госдуму – год перерыв, и все остальные выборы. Все, три кампании за шесть лет», - предложил Жириновский.

Напомним, осенью 2021 года, как ожидается, пройдут выборы Госдумы восьмого созыва.

Теги: #Госдума #ЛДПР #выборы в Госдуму #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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