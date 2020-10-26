Политика

Лидер ЛДПР предлагает оставить в России две партии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил оставить в России две партии: «кремлевскую» и ЛДПР, передает РИА Новости.

«Я понимаю, коммунистам уже пора уходить вообще, "Справедливой России" тоже. Оставьте две партии: кремлевскую, под любым названием, и ЛДПР – будет порядок. Если будет шесть-семь партий, будет бардак в стране», - сказал Жириновский на встрече депутатов Госдумы с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении.

По его мнению, многопартийность «засоряет поле».

«Навязывают сверху партии. Но люди же это видят все, это же не скрыть. Когда одного и того же человека на всех каналах каждый день показывают. Журавлев – сейчас он возглавит партию "Родина". Пригожин даст огромные деньги, и партия пришла в Госдуму. Как хорошо! Профанация, обмануть людей. Уже не обманете никого. Белоруссия и Хабаровск показали», - сказал Жириновский.