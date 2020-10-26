Выдвижение кандидатов на декабрьские выборы завершилось в Псковской области 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Избирательной комиссии.
Для участия в отложенных выборах Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» 3-го созыва выдвинулись следующие кандидаты:
На повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва выдвинулись:
27 октября истекает срок регистрации кандидатов для участия в выборах главы Великолукского района. Эти избирательные кампании будут проходить 6 декабря.