Политика

Выдвижение кандидатов на декабрьские выборы завершилось в Псковской области

Выдвижение кандидатов на декабрьские выборы завершилось в Псковской области 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Избирательной комиссии.

Для участия в отложенных выборах Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» 3-го созыва выдвинулись следующие кандидаты:

Дмитрий Белов, ЛДПР.

Анна Васильева, «Единая Россия»;

Татьяна Кизякова, самовыдвижение;

Виталий Павлов, «Единая Россия»;

Алексей Плявин, «Яблоко»;

Александр Соколов, «Яблоко»;

Ольга Тябина, «Справедливая Россия».

На повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва выдвинулись:

Виктор Киященко, «Яблоко»;

Никита Морковкин, «Справедливая Россия»;

Михаил Погодин, «Единая Россия»;

Елена Агаджанова, «Партия Роста».

27 октября истекает срок регистрации кандидатов для участия в выборах главы Великолукского района. Эти избирательные кампании будут проходить 6 декабря.