Политика

Аркадий Мурылев заявил о готовности участвовать в выборах в Госдуму

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев заявил о готовности участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

«Участие в выборах рассматриваю», - сообщил он в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 23 октября в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко заявил, что Аркадий Мурылев и второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов могут представить компартию на выборах депутатов Госдумы в одномандатном псковском округе. Также он высказал мнение, что у псковских коммунистов есть шанс попасть в Госдуму по партийному списку.

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В то же время Аркадий Мурылев сообщил, что не будет претендовать на пост первого секретаря обкома КПРФ, который намерен оставить Петр Алексеенко.

«Моя кандидатура часто рассматривается на пост первого секретаря, в том числе и после ухода Александра Рогова (скончавшегося в декабре 2016 года - ред.). Я взял самоотвод что в том случае, что в этом, так как я занимаю государственную должность и совмещать ее с должностью первого секретаря обкома не совсем корректно», - пояснил Аркадий Мурылев, добавив, что его кандидатура уже достаточно давно поступила в ЦК партии. «У нас есть кадровая служба в ЦК и на каждом этапе, на всех уровнях создан кадровый резерв, и я в нем состою», - уточнил он.

Также Аркадий Мурылев пояснил, что в обкоме уже «есть некое консолидированное решение по одной из кандидатур» на пост первого секретаря, и оно будет озвучено на отчетно-выборной конференции обкома в конце ноября.