Политика

Глава Минтранса Евгений Дитрих может уйти в отставку

Министр транспорта Евгений Дитрих, руководящий ведомством с мая 2018 года, в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в компаниях, работающих с Минтрансом.

Евгений Дитрих. Фото: пресс-служба Минтранса / mintrans.gov.ru

Источник в правительстве подтвердил изданию, что отставка Евгения Дитриха действительно обсуждается.

На пост министра транспорта рассматриваются два заместителя Евгения Дитриха - глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Еще один возможный претендент на этот пост - глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Евгений Дитрих родился 8 сентября 1973 года в городе Мытищи Московской области. В 1996 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Прикладная математика», в 1999 году - Высшую школу приватизации и предпринимательства по специальности «Юриспруденция».

1995 - 1998 годы - советник, заместитель начальника, начальник отдела Государственного комитета России по управлению государственным имуществом.

1998 - 2004 годы - заместитель начальника, начальник отдела, заместитель руководителя департамента нормативно-методического обеспечения Министерства имущественных отношений России.

2004 - 2005 годы - заместитель директора департамента Министерства экономического развития и торговли России.

2005 - 2012 годы - заместитель руководителя Федерального дорожного агентства.

2012 - 2015 годы - заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства России.

2015 год - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

С 14 октября 2015 года по 18 мая 2018 года - первый заместитель министра транспорта России.

18 мая 2018 года назначен министром транспорта России. 21 января 2020 года вновь назначен на эту должность.