Политика

Единороссы организовали конкурс по поиску новых лиц на выборах в Госдуму

Единороссы запустили кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап», цель которого — найти ярких политиков из регионов для участия в думских выборах 2021 года. О том, что проект уже запущен, рассказал источник в партии и подтвердил заместитель главы ЦИК «Единой России» — руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

С понедельника, 2 ноября, на сайте проекта откроется прием заявок для желающих принять участие. Слоган, который единороссы придумали для проекта, звучит так: «Новый шаг для тех, кому доверяют люди».



О том, что действующий с 2018 года кадровый проект «ПолитСтартап», который направлен на поиск новых лиц для участия в региональных и муниципальных выборах, доказал свою эффективность и будет распространен на думские выборы, в начале октября заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В единый день голосования в сентябре партии удалось удержать и укрепить политическое лидерство во многом благодаря участию в кампании молодых политиков, которые составляли в совокупности больше трети кандидатов, сказал Медведев на встрече с участниками «ПолитСтартапа», ставшими депутатами разных уровней, пишет РБК.

По предложению секретаря генсовета партии Андрея Турчака для участников федерального проекта будет снята верхняя планка по возрасту, которая сейчас составляет 35 лет.

«Задача федерального проекта — найти и помочь лидерам среди членов и сторонников "Единой России", которые имеют опыт общественно-политической работы и потенциал роста доверия», — пояснил Романов. По его словам, при реализации «Федерального ПолитСтартапа» будут использованы «лучшие обучающие технологии», которые зарекомендовали себя при реализации проекта на региональном и муниципальном уровнях, а также добавлены новые опции. В их числе, помимо снятия ограничений по верхней возрастной планке, — «принципиально новый подход к отбору кандидатов, домашние задания, которые участникам предстоит реализовать у себя в регионах, более глубокий, с учетом федерального уровня проекта, обучающий модуль Высшей партийной школы "Политический лидер", рекомендация работы с элитами», уточнил он.