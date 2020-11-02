Политика

ПЛН благодарит читателей за участие в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2020»

Псковская Лента Новостей завершила сбор предложений по кандидатурам для включения в список наиболее влиятельных персон региона. Напомним, старт первому этапу традиционного проекта ПЛН был дан 1 октября. За прошедший месяц редакция получила сотни обращений. Мы благодарим всех читателей, принявших активное участие в проекте, призванном сделать псковскую политику более открытой, публичной и понятной людям.

В ближайшее время все поступившие предложения будут внимательно изучены и систематизированы. По итогам первого этапа мы сформируем «лонг-лист» участников.

В дальнейшем привлеченные редакцией эксперты составят список ста самых влиятельных персон Псковской области. Их имена будут включены в анкету для голосования членов Общественного экспертного совета, в который войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, специалисты в различных областях. Каждый из них выставит свои оценки по пятибалльной шкале (где 5 - максимально сильное влияние, 4 — сильное влияние, 3 — среднее влияние, 2 — слабое влияние, 1 — незначительное влияние).

Итогом работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области.

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