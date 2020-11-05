«Визгом антисоветчиков» назвал псковский коммунист переименование сквера на Четырех углах

«Визгом антисоветчиков» назвал председатель Псковского областного отделения общероссийского профсоюза военнослужащих Владимир Бондарев предложение о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове. Об этом сообщается на сайте Псковского областного отделения КПРФ.
«В этот раз "переименовщикам" почему-то не понравилось наименование "Сквера имени 60-летия Великого Октября", расположенного на Четырех углах в Пскове, - сказал он. - Подмечено, чем хуже дела в стране, области, городе, тем громче поднимают визг люди определенного склада, так называемые "антисоветчики". Чтобы отвлечь людей от сегодняшних насущных проблем, они начинают муссировать вопросы переноса тела В. И. Ленина, переименования улиц, скверов и тому подобное».
«Ну, а тем, у кого что-то где-то чешется по переименованию, хочу сказать словами вашего "Златоуста" В. С. Черномырдина: "Чешите в другом месте"», - добавил он.
Профсоюзный комитет военнослужащих на своем заседании проголосовал категорически против переименования сквера.