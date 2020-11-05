Политика

«Визгом антисоветчиков» назвал псковский коммунист переименование сквера на Четырех углах

«Визгом антисоветчиков» назвал председатель Псковского областного отделения общероссийского профсоюза военнослужащих Владимир Бондарев предложение о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове. Об этом сообщается на сайте Псковского областного отделения КПРФ.

«В этот раз "переименовщикам" почему-то не понравилось наименование "Сквера имени 60-летия Великого Октября", расположенного на Четырех углах в Пскове, - сказал он. - Подмечено, чем хуже дела в стране, области, городе, тем громче поднимают визг люди определенного склада, так называемые "антисоветчики". Чтобы отвлечь людей от сегодняшних насущных проблем, они начинают муссировать вопросы переноса тела В. И. Ленина, переименования улиц, скверов и тому подобное».

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«Ну, предположим, переименуем мы улицу или сквер, и что, людям станет лучше жить? ЖКХ заработает как часы? Повысятся зарплаты? Понизится возраст выхода на пенсию? Нет, чтобы наладить жизнь, надо заниматься не переименованиями улиц и обгаживанием советского периода, одновременно говоря о недопустимости искажения истории, а наводить порядок в промышленности, сельском хозяйстве, вообще в стране», - продолжил Владимир Бондарев.

«Ну, а тем, у кого что-то где-то чешется по переименованию, хочу сказать словами вашего "Златоуста" В. С. Черномырдина: "Чешите в другом месте"», - добавил он.

Профсоюзный комитет военнослужащих на своем заседании проголосовал категорически против переименования сквера.