Путин подписал закон о новом порядке формирования кабинета министров

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина, пишет RT.
3 ноября Совет Федерации одобрил закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок к Конституции.
Согласно новой процедуре формирования правительства, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Государственной думой.
Министров «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначает на должность президент после консультаций с Советом Федерации.