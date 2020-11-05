Политика

Кандидат в президенты США Джо Байден объявил о победе на выборах

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в аккаунте в Twitter объявил о своей победе на выборах.

«Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом», - написал он. Джо Байден отметил, что на выборах в этом году проголосовало рекордное количество американцев.

Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что кандидат от демократов одержал победу, пишет РИА Новости.

Действующий президент Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами, заявил, что Джо Байдена пока не утвердили победителем ни в одном из штатов. Он также пообещал в понедельник обратиться в суд для защиты своей позиции.

Официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Дональд Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».