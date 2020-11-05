Политика

Псковское «Яблоко» назвало кандидатов на выборы в Печорском и Себежском районах

Псковское «Яблоко» участвует во всех дополнительных избирательных кампаниях, которые 6 декабря пройдут в Печорском и Себежском районах, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Так, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Печорского района по одномандатному избирательному округу № 1 Константин Александров. Родился в Курске, получил в Санкт-Петербурге два образования по специальностям «Инженер-электроник» и «Финансы и кредит». Работал во многих строительных компаниях. Сейчас с семьей живет в деревне Молочково Печорского района.

На выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Печоры» по избирательному округу № 6 выдвинут 20-летний студент, донор Виктор Киященко. Состоит в Молодежной избирательной комиссии Псковской области, является помощником депутата Псковского областного Собрания депутатов от «Яблока» Льва Шлосберга.

На отложенных выборах в Собрание депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 от Псковского «Яблока» баллотируются индивидуальный предприниматель Алексей Плявин (уроженец Ярославской области, с 2013 года живет в Себежском районе) и экономист-менеджер, работающий в сфере транспортной логистики, Александр Соколов (в Себежском районе живет с 2016 года).

Напомним, в Печорском районе в одномандатном избирательном округе № 1 на дополнительные выборы в Собрание депутатов Печорского района шестого созыва выдвинулись 5 кандидатов: по одному от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», «Партии Роста» и «Яблока».

В избирательном округе №6 на повторные выборы депутатов в Собрание городского поселения «Печоры» выдвинулись 4 кандидата: по одному от «Единой России», «Справедливой России», «Партии Роста» и «Яблока». В Себежском районе в двухмандатном избирательном округе № 3 на отложенные выборы в Собрание депутатов сельского поселения «Себежское» выдвинулись 8 человек: 2 от «Единой России», 2 от «Яблока», 2 кандидата в порядке самовыдвижения, 1 от ЛДПР и 1 от «Справедливой России».