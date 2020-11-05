Политика

Путин освободил от должностей трех министров

Президент России Владимир Путин освободил от должностей трех министров. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Отправлены в отставку министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и министр транспорта Евгений Дитрих. Руководитель министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев также освобожден от должности и назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе.

Кроме того, Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10. «Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ», - говорится в документе.