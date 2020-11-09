Политика

Госдума утвердила новых министров и вице-премьера

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании утвердили кандидатуры новых членов правительства, которые ранее внес в парламент премьер-министр Михаил Мишустин.

Пост министра транспорта занял гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, министра строительства — Ирек Файзуллин, а министра природных ресурсов — бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Место Козлова в Минвостокразвития занял руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Главой Минэнерго депутаты утвердили генерального директора «РусГидро» Николая Шульгинова. Бывший глава министерства Александр Новак назначен десятым вице-премьером, пишет РБК.

Члены кабинета министров впервые назначаются по новой схеме, которую 6 ноября утвердил президент РФ Владимир Путин. Теперь глава государства может подписать указ об их назначении.