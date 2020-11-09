Политика

Вячеслав Володин попросил не сравнивать Госсовет с ЦК КПСС

Государственный совет России нельзя сравнивать с Центральным комитетом (ЦК) КПСС, поскольку советский партийный орган несет ответственность за распад страны. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о Госсовете 11 ноября.

Аналогию с ЦК КПСС провел депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов. «Нельзя его сравнивать ни в коем случае с ЦК КПСС, - пояснил Вячеслав Володин. - Вообще исходите из того, что все структуры, которые допустили развал страны, не могут браться за пример. Понятно, кому-то это соль на рану. Но, коллеги, исходите из этого: страну разрушили, развалили. Те, кто там работал и формировал эти органы, не могут быть образцом».

Председатель Думы призвал «смотреть в будущее, изучать прошлое, лучшее вбирать, но не копировать», пишет ТАСС. «Поэтому Госсовет - это та структура, которая в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов», - заключил Володин.

Сегодня, 11 ноября, Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о Государственном совете РФ, которым закрепляются структура, функции и полномочия этого конституционного органа.

Законопроектом определяется статус Государственного Совета как конституционного государственного органа. В нем впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.

В состав Госсовета входят по должности председатели правительства, Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента, а также высшие должностные лица субъектов РФ. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и «иные лица». Председателем Государственного Совета является президент Российской Федерации.

Отдельно отмечается, что в составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета создаются комиссии, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы. В состав комиссий могут входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, иных госорганов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе не являющиеся членами Государственного Совета.

Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в Правительство РФ, соответствующий субъект РФ или муниципальное образование. Госсовет может в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство, но правом законодательной инициативы Госсовет не обладает.