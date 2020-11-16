Политика

В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ подготовили во исполнение принятых поправок в российскую Конституцию, пишет РИА Новости.

«Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее (второй срок. — ред.) на день официального опубликования решения о назначении выборов», — сообщил Клишас.

По его словам, положение законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением, добавил Клишас.