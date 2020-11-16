Политика

Денис Иванов: Депутаты-списочники не всегда понимают, что должны работать наравне с одномандатниками

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, депутат по одномандатному избирательному округу №15 Денис Иванов выступает за сокращение численности депутатов гордумы, но считает, что этот момент вызывает много сопутствующих вопросов. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Если такое решение будет принято, то я за. Политически я выступаю за сокращение численности депутатов Псковской городской Думы, но в случае чего, у кого избиратели будут требовать справедливости?» - сказал парламентарий. По его мнению, сокращение депутатского корпуса гордумы может привести к увеличению нагрузки на депутатов-одномандатников, что, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве их работы на округах.

Наряду с этим Денис Иванов отметил, что в случае, если будет рассматриваться вопрос сокращения численности депутатов, уменьшать нужно и число одномандатников, и число депутатов, прошедших в гордуму по партийным спискам. «Списочники не всегда понимают, что их выдвинула партия и они должны работать наравне с одномандатниками. Им это порой сложно объяснить, потому что они не проходили жернова выборов, когда люди голосовали конкретно за тебя, а не за список, и не чувствуют той ответственности, которую чувствуют одномандатники», - заключил Денис Иванов.