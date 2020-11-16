Политика

Сергей Федоров назвал оптимальным число депутатов в Псковской гордуме

Текущее количество депутатов в Псковской городское Думе - оптимальное. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковской городской Думы (фракция КПРФ) Сергей Федоров, комментируя инициативу ЛДПР о сокращении числа народных избранников в городских думах.

«При таком сложившемся составе мы можем принять здравое решение, - уверен он. - Если в два или полтора раза уменьшим количество депутатов, то из-за этого может затягиваться принятие решений, не будет понимания и не будет большинства или резко выраженного меньшинства в каком-то вопросе».

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Сергей Федоров отметил, что не всегда оппозиция «решает все вопросы и голосует против». «Иногда находятся здравомыслящие решения, когда в целом мы находим общий язык. И нам достаточно комфортно работать. Если произвести секвестирование с той и с другой стороны, то я вообще не понимаю, как работать», - сказал депутат.

«Я считаю, это надуманное заявление», - отозвался он о предложении ЛДПР.