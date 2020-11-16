Политика

Андрей Турчак: Звонки в волонтерские центры и ковид-госпитали должны быть бесплатными

Звонки с мобильных в волонтерские центры и ковид-госпитали должны быть полностью бесплатными, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

«Будет создан специальный реестр таких номеров для жителей каждого региона. Соответствующие нормативные изменения "Единая Россия" подготовит совместно с Минцифрой в самые ближайшие сроки», - сказал Андрей Турчак в ходе онлайн-обсуждения работы волонтерских центров партии с регионами.

Также он сообщил о том, что «Единая Россия» ведет переговоры с правительством о создании единой диспетчерской службы такси специально для врачей. Партия, по его словам, будет добиваться, чтобы операторы такси ввели льготный социальный тариф и работали без коммерческой наценки.