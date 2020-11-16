Политика

Штрафы за незаконную агитацию в России намерены увеличить

В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов административной ответственности за правонарушения в сфере предвыборной агитации, а также агитации по вопросам референдума, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает изменение санкций за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 5.10 и 5.12 КоАП РФ.

Так, за предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством, или в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штраф для граждан в размере от 5 000 до 20 тыс. рублей (ранее от 1 000 до 1 500), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. (было от 2 000 до 5 000), для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. (было от 20 тыс. до 100 тыс.).

Совет Федерации поддержит закон, предусматривающий увеличение до 500 тысяч рублей штрафов за незаконную агитацию, уточняет РИА Новости.