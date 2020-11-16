Политика

Более 21 тысячи избирателей смогут проголосовать на выборах в Псковской области 6 декабря

21 тысяча 553 избирателя смогут проголосовать на выборах в Псковской области 6 декабря. Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии региона Игорь Сопов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что 6 декабря на территории Псковской области уже в четвертый раз в этом году пройдут избирательные кампании. «Все они проходят в период пандемии. Пройдут выборы главы Великолукского района, дополнительные выборы в Печорском и Себежском районах», - уточнил Игорь Сопов.

«В этот раз досрочное голосование начинается с 25 ноября, заканчивается 5 декабря. Единый день голосования - 6 декабря. Трехдневного голосования у нас нет», - продолжил он.

Игорь Сопов рассказал, что только один член УИК находится на самоизоляции. «Заболевание пока не подтверждено. Все остальные здоровы», - сообщил председатель облизбиркома.

«Будет задействовано 32 члена избирательных комиссий в возрасте 65 лет и старше. Просим рассмотреть возможность, чтобы они могли принять участие в работе», - заключил он.