Политика

Петр Алексеенко вошел в двадцатку самых медиаактивных депутатов-коммунистов

Руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко занял 15 место среди 440 депутатов-коммунистов в России в рейтинге медиаактивности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обкома партии.

Активность депутатов от КПРФ во всех региональных парламентах страны проанализировал отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ, используя систему «Медиалогия».

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов по медиаактивности заняла 11 место из 84.