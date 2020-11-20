Политика

В Хабаровске депутаты массово покинули ЛДПР

Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

«Вышли из партии ЛДПР 17 депутатов во главе с председателем, подтверждаю, решение принято сегодня. Это личное решение. Основной момент почему – внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой», – сказал собеседник агентства.

По его словам, эти депутаты будут оставаться беспартийными.

В июле ЛДПР покинул депутат хабаровской гордумы Александр Каян. В середине октября его коллегу Игоря Соколова исключили из партии. На данный момент в гордуме Хабаровска интересы ЛДПР представляют 15 депутатов из 35.