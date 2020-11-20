Политика

Укрупнить округа и сократить число депутатов гордумы предложил Олег Брячак

Депутат Псковской городской Думы, неформальный лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак положительно оценивает курс на сокращение численности депутатского корпуса в законодательных органах страны и считает, что по такому пути должна пойти и Псковская городская Дума. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«По сравнению с Псковским областным Собранием в Псковской городской Думе депутатов не так много — 25, но мое глубокое убеждение, пусть даже от этого пострадаю я сам: депутат должен представлять определенный округ», - сказал гость студии.

Количество депутатов, избранных по партийным спискам, по его мнению, можно сократить с 10 до 5, а одномандатные округа Пскова укрупнить, чтобы их было не 15, а 10. «На мой взгляд, сейчас округа достаточно мелко в городе нарезаны. Средняя численность избирателей в округе - около 10 тысяч. Можно легко сделать 20 тысяч, а можно вообще сделать 4-5 округов. Депутаты от этого не развалятся», - полагает Олег Брячак. Но, добавил он, для эффективной работы у каждого должна быть надежная команда помощников и единомышленников.