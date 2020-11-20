Владимир Путин проведет онлайн-совещание с Михаилом Ведерниковым

Президент Владимир Путин проведет в режиме видео-конференц-связи встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 23 ноября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
«У него будет сегодня видеоконференция с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым», - сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что также в этот день российский лидер проведет в Кремле несколько закрытых совещаний и встреч.