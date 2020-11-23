Политика

Александр Козловский о большой политике, новых полномочиях Госдумы и удивительной инициативе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 ноября с участием секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Госдумы Александра Козловского. Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о последних решениях российского парламента, о работе депутатов Госдумы в Псковской области, обсудил основные темы общественно-политической повестки. Также собеседники не обошли вниманием тему пандемии коронавируса: что происходит и как власти с ней борются.

Максим Костиков: Александр Николаевич, давайте начнем с основных тем минувшей парламентской недели. Несколько дней назад Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных Владимиром Путиным. Это изменения в федеральное законодательство, необходимые после вступления в силу поправок в Конституцию, которые, в том числе, дают Госдуме дополнительные полномочия. Уже на этой парламентской сессии впервые депутаты Госдумы реализовали свои новые полномочия. Я имею в виду назначение министров и вице-премьера. Давайте обсудим новые законы в рамках поправок в Конституцию.

Александр Козловский: Мы еще летом прогнозировали, что осенью у нас будет большая работа после принятия поправок в Конституцию. Сейчас пакет за пакетом президентом вносятся эти изменения, чтобы принять соответствующие законы для исполнения поправок, за которые россияне проголосовали. Считаю, одна из важных поправок, за которую мы проголосовали — целостность страны и невозможность отторжения территорий. Для Псковской области, как приграничного региона, это актуально. Мы должны быть уверены в том, что никакой лидер, каким бы ни был высоким его ранг, не сможет без общенародного решения отторгать территории. Вы озвучили, что в Госдуме прошла первая процедура по утверждению министров и вице-премьеров, и хочу заметить, что прошло не согласование, а именно утверждение, и это очень важно. Утверждая министров, мы...

Максим Костиков: Формируете правительство.

Александр Козловский: Я сейчас, прежде всего, про зону ответственности. Потому что мы отвечаем за работу этих министров, и теперь по-другому будет строиться наше взаимодействие, их отчетность и сама работа. И она уже началась. В условиях пандемии мы к большой публичной деятельности не можем вернуться, но по видео-конференц-связи постоянно работаем, проводим совещания. Вообще у нас там 115 законопроектов на осенней сессии, а будет еще больше.

Максим Костиков: Давайте отдельно остановимся на утверждении премьеров и министров. Мы привыкли к тому, что Россия — ультрапрезидентская республика, где все решает президент, а роль парламента последние десятилетия была значительно меньше. И мне кажется, многие парламентарии к этому привыкли и не совсем готовы к серьезной работе с министерствами. Как вам кажется, сегодняшний российский парламент готов к усилению своего влияния, к расширению своих полномочий или все эти утверждения кандидатур будут «автоматом» — кого предложил президент, того и утвердили?

Александр Козловский: Госдума текущего созыва, которую избрали в 2016 году и которую возглавил Вячеслав Володин, отличается от предыдущих. Здесь выстроена непосредственная работа с министрами, их отчетность, работа в комитетах. На каждый наш комитет приходит представитель уровня не ниже замминистра. Сегодня уже действуют положения Конституции, которые позволяют нам расширить эти полномочия. Но время идет, общество меняется и мы должны меняться. Поэтому такое усиление Госдумы и Совета Федерации, мне кажется, закономерно. Представители регионов, наших избирателей, получают реальную власть и возможность влиять на формирование правительства и в связи с этим несут ответственность за работу министерств. К этой работе мы готовы, давно уже так взаимодействуем, а теперь такая работа будет вестись еще более тесно, а в следующем созыве, наверное, будут еще более кардинальные изменения. Я не могу сказать, что нынешний созыв Госдумы недостаточно активен. Сегодняшние депутаты тоже рвутся в бой, у нас жаркие дебаты проходят и на пленарных заседаниях, и на рабочих группах, и в комитетах. Там идут споры, мы отстаиваем позицию, которая у нас сформировалась, благодаря общению с избирателями.

Максим Костиков: А вы можете представить себе ситуацию, при которой Госдума не утвердила бы какого-то министра или премьера, которого предложила исполнительная власть? Насколько это вообще возможно в нынешних реалиях?

Александр Козловский: Вы все время предлагаете кардинальный вариант развития событий, но не бывает только черного или белого. Конечно, это возможно. С другой стороны, вся политика делается в переговорах, а они ведутся не только на пленарном заседании, это финишные мазки. А основные переговоры и утверждения идут не в кулуарах, а в комиссиях, на рабочих группах, на заседаниях фракций. Свою позицию депутаты обозначают в своих вопросах и выступлениях. Это же публичная политика, и мало кому из министров захочется, чтобы его обливали, пусть даже оппозиционные лидеры. Этот процесс достаточно интересный и для кого-то из министров не очень приятный. Ситуации могут возникнуть разные и здесь, мне кажется, влияние Госдумы на работу министров будет самым непосредственным.

Максим Костиков: Вячеслав Володин еще в начале работы Госдумы действующего созыва высказывался о том, чтобы парламентарии, по крайней мере, руководство фракции парламентского большинства, могли предлагать президенту кандидатуры на те или иные ключевые должности министров, чтоб депутаты могли не просто утверждать, но и предлагать. Мы помним, когда из числа депутатов-единороссов рекрутировались кандидаты в министры, однако примеров прямых предложений кандидатур Госдумой я не знаю. На прошлой неделе президент отправил пять министров в отставку, их заменили на других, Госдума их утвердила. А когда с вашей стороны будут предложения?

Александр Козловский: Давайте мы будем двигаться постепенно. В любом случае те или иные фамилии при назначении министров со стороны Госдумы звучали. Все это возможно, но большая политика — это не рубильник, который включил - и стало светло. Мы эволюционируем, и этот процесс должен идти поступательно.

Максим Костиков: Еще один вопрос, связанный с пандемией. Не секрет, что сейчас вторая волна коронавируса. Идет рост и в Москве, и в регионах. Проводят ли депутаты Госдумы мониторинг ситуации? Как вы оцениваете в целом ситуацию в регионах и насколько сильно в этом плане отличается положение дел в Псковской области? Что депутаты могут сегодня сделать, чтобы облегчить положение людей, оказавшихся в непростой социально-экономической ситуации?

Александр Козловский: Ситуация напряженная и по всей стране, и в мире. Некоторые страны «закрываются», переходят в режим локдауна. У нас, я считаю, по сравнению с другими странами, ситуация проходит более мягко, карантинные меры принимаются взвешенно. И здесь большой плюс в том, что в каждом регионе эти меры вводятся в зависимости от ситуации непосредственно губернатором. Вся информация, которая есть у депутатов, есть и у всех граждан. Это открытые сведения, другой статистики у нас нет. И Госдума действует как раз на основании этой статистики. На федеральном уровне ее представляет Минздрав, а на уровне регионов — команда губернаторов, и это очень важно в плане того, чтобы граждане владели объективными данными, не занимались домыслами и пересудами.

У нас в регионе тоже ситуация непростая, но с весны мы успели подготовиться. Введены два инфекционных корпуса, губернатор постоянно держит руку на пульсе, и мы, как можем, помогаем. И партия «Единая Россия», и волонтерские центры работают. Мы между собой взаимодействуем и те проблемы, которые возникают в городах и районах, направляем в волонтерский штаб и видим оттуда быструю реакцию. Общественные организации включены в эту работу. Мне кажется, в нее включена вся активная часть населения Псковской области. Выстроены отношения и с администрацией региона. Положение дел по отношению к другим регионам у нас не хуже. Мы достаточно мягко проходим коронавирус и по смертности, и по количеству больных. Ситуация непростая, но мы к ней готовы лучше, чем были готовы весной.

Максим Костиков: Есть разные точки зрения по поводу того, как должны действовать власти. Одна - радикальная - о том, что надо остановить экономику, ввести чрезвычайное положение и направлять из Фонда национального благосостояния средства на то, чтобы люди выжили. Другие, наоборот, говорят: «Хватит уже, нахватались в первую волну, и так убили бизнес, и надо минимизировать все эти ограничения — не очень-то они помогают в борьбе с пандемией, а только тормозят развитие и так на ладан дышащей экономики». Администрация Михаила Ведерникова выбрала средний вариант — путь локальных шагов и тактических решений: где-то подкрутить, где-то подотпустить. А как бы вы поступили?

Александр Козловский: Я тоже выступаю за взвешенные меры реагирования, за постепенное принятие мер, поэтому поддерживаю позицию губернатора. Останавливать экономику нельзя ни в коем случае, иначе это откинет нас куда-то в каменный век. Малый бизнес страдает больше всего, но и крупный страдает не меньше. Потом, когда начнется период восстановления, малый и средний бизнес, по закону жанра, сможет это сделать гораздо быстрее, чем крупный. Нужно предусмотреть мероприятия, которые будут в помощь малому и среднему предпринимательству, а крупные производства, конечно, столкнутся с другими проблемами. Тот маховик, по которому они работают, не позволит им восстановиться в короткие сроки. На то, чтобы восстановить производственные мощности до прежнего, докоронавирусного, уровня, могут уйти месяцы, а то и годы. Поэтому экономика должна работать, нужно принимать меры, которые не позволят ситуации развиваться бесконтрольно, и сегодня для этого все возможности есть. Так что, надо просто ждать, пока ситуация улучшится, и находиться в этом режиме.

Максим Костиков: Что касается продления ускоренной регистрации документов по лекарствам, связанным с лечением коронавируса. Как вы считаете, насколько это все реалистично?

Александр Козловский: Это реально. Все необходимые изменения мы приняли. Меры будут действовать и в 2021 году, что позволит выйти на рынок новым лекарствам. И хотелось бы отметить немаловажную роль в этом депутатов. В свое время мы сразу среагировали, написали ряд обращений по поводу лекарств от коронавируса, когда их стоимость зашкаливала. Была 12 тысяч, сейчас гораздо дешевле. И президент Путин тоже сказал, что они должны стоить, как минимум, в 4 раза дешевле. Мы видим, что корректировка цен происходит, и волонтеры «Единой России» тоже следят за тем, чтобы не было безудержного повышения цен на лекарства и продукты первой необходимости. Все новые и новые лекарства будут появляться, и есть некий ажиотаж на них. Но в какой-то степени мы сами в этом виноваты. Нагнетаем, безудержно закупаемся ими в больших объемах, когда надо и не надо. Понятно, что нервы не выдерживают, но тем самым мы провоцируем повышение цен.

Максим Костиков: Хочу обратить внимание на еще одну инициативу. Она связана с поправками в закон о госзакупках в части деятельности региональных операторов по обращению с ТКО. Расскажите, в чем ее суть.

Александр Козловский: Мы, так или иначе, все сталкиваемся с проблемами реализации мусорной реформы. На сегодняшний день в первом чтении приняты изменения в федеральный закон №223, в соответствии с которыми правила данного закона распространяются на закупки, которые проводят региональные операторы по обращению с ТКО. Это повысит контроль за регоператорами со стороны государства, что положительно скажется на развитии отрасли в целом. Очень много нарушений и много непонятных сделок, которые приводят к необоснованному увеличению тарифов.

Максим Костиков: И подрывают доверие населения к реформе.

Александр Козловский: И качество услуг страдает, поэтому роль государства здесь усилилась, и контролирующие органы теперь имеют возможность влезать в отношения, к которым они раньше не имели доступа.

Максим Костиков: Не могу еще вас не спросить. С очередной инициативой выступил ваш коллега Александр Васильев. Все российские СМИ пишут о том, что член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев заявил о необходимости введения штрафов за превышение скорости даже на 1 км/ч. Известный политик, ваш коллега Андрей Исаев уже прокомментировал, что это личная инициатива депутата, которую он ни с кем не обсуждал, поэтому никакого подобного законопроекта ни во фракцию, ни в Госдуму не вносилось, и если инициатива будет внесена, фракция ее поддерживать не будет. У господина Васильева много в последнее время странных заявлений и инициатив. Вы как депутат от нашего региона контактируете с господином Васильевым, который избран по партийным спискам? Он обращается к вам со своими предложениями?

Александр Козловский: Мы работаем в разных комитетах. Работа депутата направлена, прежде всего, на работу в регионе, а, во-вторых, в комитете. Бывают у нас общие мероприятия, когда собирается фракция, но таких мероприятий у нас давно не было из-за коронавируса, поэтому можем встречаться только в коридоре. Эту инициативу мы точно не обсуждали, для меня она удивительна. Тем более недавнее заявление фракции было о том, чтоб вообще этот вопрос не трогать и не пересматривать действующие нормы. Думаю, так и сохранится, а позиция Александра — это его личная позиция. Каждый ищет свои возможности зайти с определенными инициативами. Может, с точки зрения комитета по транспорту у него больше опыта, и он считает, что это необходимо. А я больше рассуждаю как обыватель, что очень тяжело отследить по приборам превышение скорости на 1 км. Ест еще и погрешности приборов. Поэтому практически невозможно за этим уследить. Думаю, это лишнее, лучше сконцентрироваться на улучшении качества дорог, как федеральных, так и региональных, чтоб выполнялся нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Вот за чем мы должны следить как депутаты.