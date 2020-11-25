Политика

«Подстрочник» с Игорем Соповым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) 25 ноября. Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним изменения, происходящие в избирательной системе страны. Кроме того, председатель облизбиркома рассказал о грядущем II Межрегиональном форуме молодежных избирательных комиссий Псковской области и о ходе подготовки к декабрьским избирательным кампаниям, которые пройдут в Великолукском, Печорском и Себежском районах. В ходе разговора также была затронута тема нового выборного года.