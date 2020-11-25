Политика

Игорь Сопов развенчал миф о фальсификации итогов выборов при помощи КОИБов

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове развенчал миф о том, что итоги выборов можно сфальсифицировать при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней, задав в них определенный алгоритм. Свою позицию он обозначил, отвечая на звонок радиослушателя, который усомнился в «честности» КОИБов.

По мнению псковича, «это какой-то "черный ящик"». «На всех приборах учета - счетчиках на воду, газ - видны какие-то цифры, а здесь ничего нет, можно задать любой алгоритм», - высказал мнение радиослушатель.

Игорь Сопов подчеркнул, что КОИБы работают в соответствии с алгоритмом, заданным Центральной избирательной комиссией, и вмешаться в работу этой системы невозможно. «Любое изменение в алгоритме приведет к неисправности считывающего устройства и итоги выборов будут признаны нелегитимными. КОИБы работают в соответствии с техническими рекомендациями и, как минимум, раз в год проходят техобслуживание. Есть специалисты, которые за ними постоянно следят. За этот год мы не получили ни одной жалобы на работу КОИБов», - сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Кроме того, в ходе эфира было отмечено, что на КОИБе есть счетчик учтенных бюллетеней, по которому можно понять, сколько человек проголосовало.

Напомним, в Псковской области КОИБЫ используются на 83 избирательных участках города Пскова.