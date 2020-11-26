Политика

Правовые акты облизбиркома будут включать в состав законодательства Псковской области

Нормативно-правовые акты, принимаемые избирательной комиссией Псковской области, будут включать в состав законодательства региона. Закон, вносящий необходимую для этого правку в Устав региона, приняли депутаты Псковского областного Собрания на 51-й сессии 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предлагаемые изменения позволят оперативно размещать решения избирательной комиссии, носящие нормативный характер, в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области». Аналогичная практика действует в ряде регионов России.

Отмечается, что размещение принимаемых избирательной комиссией постановлений в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» позволит уменьшить затраты, связанные с публикацией информации в региональных и муниципальных периодических печатных изданиях. Законопроект поддержали 39 депутатов в первом и втором чтениях.