Политика

Михаил Иванов: Партия пенсионеров будет активнее защищать право старшего поколения на уважение

Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» будет активнее защищать право старшего поколения на уважительное отношение. Об этом сообщил новый руководитель отделения Михаил Иванов, избранный на данный пост сегодня, 26 ноября, решением общего собрания регионального отделения партии.

«Наша практическая деятельность должна формировать фундамент на достойную и комфортную жизнь и для будущих пенсионеров, и в этом смысле можно сказать, что мы не просто выражаем интересы всех поколений, а смотрим в будущее и заботимся о завтрашнем дне», – заявил новый председатель правления регионального отделения партии.

Между тем руководитель Центрального аппарата партии пенсионеров Михаил Фальченко, присутствовавший на собрании, выразил уверенность, что «огромный опыт и знания, накопленные Михаилом Ивановым за время службы в органах внутренних дел, на посту заместителя руководителя Счетной палаты по Псковской области и председателя областного избиркома, будут способствовать формированию уважительного отношения к старшему поколению жителей Псковской области».

Напомним, ранее пост председателя правления регионального отделения Партии пенсионеров занимала Галина Майорова.