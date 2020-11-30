Политика

Артем Васильев станет координатором городского отделения ЛДПР

Экс-координатор Псковского региональног отделения ЛДПР Артем Васильев станет координатором Псковского городского отделения партии. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, избранный на пост регионального координатора ЛДПР.

«Артем Васильев прекрасно справлялся с обязанностями координатора, считаю его хорошим сотрудником, но в связи с сокращением числа депутатов Псковского областного Собрания с 44 до 26 и в связи с тем, что в следующем году будут достаточно тяжелые выборы, Высший совет принял решение вернуть на должности региональных координаторов людей, у которых есть опыт проведения выборов в областные Собрания, - пояснил Антон Минаков. - Я участвовал в кампаниях 2011, 2016 года, в кампании по выборам губернатора, и Высший совет решил, что моего опыта хватит, чтобы в сложившейся ситуации в следуюшем году максимально достойно провести выборы».

Что касается Артема Васильева, он в ближайшие дни будет назначен координатором ЛДПР по городу Пскову и будет готовиться к выборам в гордуму, добавил гость студии.

«Артем Андреевич будет оставаться одним из лидеров регионального отделения и я не представляю свою работу без его помощи. Городского координатора у нас не было два года - не могли найти достойную кандидатуру. Надеюсь на его поддержку в следующем году»,- заключил Антон Минаков.