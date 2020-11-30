Политика

Антон Минаков намерен уйти со штатной должности в Псковском областном Собрании

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков намерен сложить полномочия заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Данное решение связано с недавним избранием Антона Минакова координатором Псковского регионального отделения ЛДПР. В следующем году он намерен уйти со штатной должности в областном Собрании. «Штатную должность в следующем году я передам в следующем году Сергею Литвиненко, а сам останусь руководителем фракции. Буду вынужден сложить полномочия заместителя председателя комитета и до сентябрьских выборов будут совмещать работу координатора регионального отделения ЛДПР и руководителя фракции», - пояснил гость студии.

Напомним, 29 ноября на региональной конференции ЛДПР Антон Минаков был избран координатором псковского регионального отделения партии. Прежний координатор Артем Васильев, по словам Минакова, может возглавить Псковское городское отделение ЛДПР.