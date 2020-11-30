Политика

Антон Минаков: Выборы-2021 станут самым серьезным испытанием в моей политической карьере

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков убежден, что выборы 2021 года станут самым серьезным испытанием в его политической карьере. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Лично для себя я считаю, что это будет мое самое серьезное испытание за всю мою политическую карьеру. Думаю, следующий год будет намного сложнее, чем выборы губернатора», - отметил гость студии.

Наряду с этим Антон Минаков еще раз подтвердил свое намерение баллотироваться в Псковское областное Собрание и в Госдуму. «Если партия и избиратели окажут мне такую честь, я бы снова хотел баллотироваться и в областное Собрание, и в Госдуму. Но решение принимаю не я. Решение будет принято на основании рекомендаций Высшего совета, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского и на основании решения координационного совета», - пояснил Антон Минаков. Ясность по этому вопросу появится в конце января - начале февраля, полагает он.

«Нужно учитывать, что мне всего лишь 34 года, в прошлом созыве я был самым молодым депутатом, в этом созыве я, если не ошибаюсь, второй. Тем не менее, за моими плечами 10 лет работы в областном Собрании, опыт участия в нескольких избирательных кампаниях. Самая серьезная из тех, что были, - губернаторская. Я занимаюсь делом, которое мне нравится, и пока партия и избиратели считают, что у меня получается, я буду работать дальше», - подчеркнул Антон Минаков.