Политика

Антон Минаков: Мы не будем рисковать здоровьем избирателей ради дополнительных голосов

«Мы не будем рисковать здоровьем избирателей ради дополнительных голосов», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, говоря о планах псковских либерал-демократов на выборы следующего года.

«Начнем с того, что наша предвыборная работа идет все пять лет созыва. У нас нет такого, что четыре года ЛДПР молчит, а на пятый начинает работать, чтобы изобразить какую-то деятельность. Мы работаем постоянно, стабильно и в следующем году продолжим в том же духе», - пообещал гость студии. При этом он сообщил о планах увеличить объем предвыборной агитации и количество встреч с избирателями в районах.

«Но если ограничения по коронавирусу сохранятся, мы ни в коем случае их нарушать не намерены. Ради дополнительных голосов рисковать здоровьем своих избирателей мы не будем», - подчеркнул Антон Минаков.

Наряду с этим он в позитивном ключе высказался по поводу перспектив сохранения «продленного досрочного голосования на выборах, поскольку это мера противодействия пандемии». «С другой стороны, у нас нет ни административных, ни финансовых ресурсов, чтобы сутками держать на избирательном участке своих наблюдателей. Мы не сможем проконтролировать досрочное голосование в полной мере, но, как известно, все чудеса на выборах обычно случаются либо на досрочном голосовании, либо на выездном», - пояснил лидер псковских либерал-демократов.