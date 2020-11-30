Политика

Со 2 декабря проголосовать досрочно на выборах в Великолукском, Себежском и Печорском районах можно в УИКах

С сегодняшнего дня, 2 декабря, проголосовать досрочно на выборах в Великолукском, Себежском и Печорском районах можно в участковых избирательных комиссиях. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Досрочное голосование в УИКах продлится до 14.00 5 декабря.

Напомним, с 25 ноября жители указанных районов имели возможность проголосовать досрочно в территориальных избирательных комиссиях.

Основной день выборов — 6 декабря. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Голосование будет проводиться только в участковых избирательных комиссиях и на дому, по заявлениям избирателей.



Напомним, в настоящее время в Псковской области проходят досрочные выборы главы Великолукского района, выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

В голосовании смогут принять участие в общей сложности 21 553 избирателя. Для проведения выборов сформировано 37 избирательных участков.

Выборы проводятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на предупреждение распространения коронавируса.