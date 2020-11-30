Политика

Возможен ли в России белорусский сценарий - мнение участника Форума МТИК

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, один из гостей Форума молодежных избирательных комиссий Псковской области, поделился мнением о том, возможно ли повторение белорусских событий в России.

Отвечая на вопрос ведущего программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове Константина Калиниченко, он согласился с тем, что российские социологи фиксируют рост тревожности населения, но при этом говорят о низкой протестной активности граждан. Причина того - наличие власти, которая показывает, что она достаточно жесткая.

«Момент растерянности был в марте-начале апреля, но власть быстро сконцентрировалась и изменила свое поведение, передав часть полномочий регионам и губернаторам, - считает Валерий Федоров. - И это сработало в плюс. Рейтинги не «покосились»: власть действовала достаточно активно и разговаривала с людьми, что очень важно: в момент неопределенности нужно что-то, на что можно опереться».

Сейчас ситуация, по мнению эксперта, хуже, так как многие думали, что все завершится первой волной. «Выяснилось, что пандемия - это не эпизод, а новая реальность, с которой не хочется мириться, - пояснил глава ВЦИОМ. - Это очень тяжелая психологическая история. Сейчас мы вновь идем в неизведанных водах. Тем не менее, у нас есть лидер, который пользуется поддержкой людей».

По мнению социолога, Владимиру Путину удается сохранять высокий рейтинг доверия за счет своей гибкости и высокой адаптивности. «За многое могут его ругать, - отмечает Валерий Федоров. - С другой стороны нельзя игнорировать его заслуги: политическая стабильность, единство страны, уважение в мире, экономика несмотря ни на что держится, зарплаты выплачиваются, пенсии прибавляют». Еще одна важная причина высокого рейтинга действующего президента - видимое отсутствие альтернативы.

«Социологи по-разному смотрят на этот вопрос и считают, что рейтинг измеряет не столько даже рейтинг Путина, сколько отношение людей к стране и к тому, как они ее видят, - добавил глава ВЦИОМ. - Президент - это символ единства нашего общества. Как поэт в России больше, чем поэт, так и рейтинг президента - больше, чем рейтинг».

С точки зрения Валерия Федорова, белорусский сценарий возможен «в любой стране, где власть нагло и беспардонно игнорирует изменение в ситуации, в настроениях людей». «По сути там заморожена политическая система в конце 90-х годов, - объясняет он. - Там очень жестко закручены все гайки. У нас очень гибкая адаптивная система».