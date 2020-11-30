Политика

Кому отдадут голоса российские избиратели в 2021 году - прогнозы социолога

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров поделился своим видением того, за кого будут голосовать россияне на ближайших выборах 2021 года, в программе «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии отметил, что в России не распространено протестное голосование. Скорее, население выбирает так называемое «сигнальное голосование». «Допустим, я иду и голосую за коммунистов, при этом я никогда не был в компартии, в СССР возвращаться я не хочу. Мотив - сказать Путину, что меня не устраивает текущая ситуация, - объяснил Валерий Федоров. - И если я голосую за коммунистов, то даю сигнал: надо изменить политику в более левую сторону. Если я голосую за «Яблоко» или «Союз правых сил», тоже даю сигнал, что нужно «поправее».

По мнению социолога, в политике, как и в инвестициях, есть две стратегии. «Бычьей» стратегии подвержены партии у власти - в нашем случае «Единая Россия». Такие партии говорят, что все хорошо. Они защищают свою позицию и ставят на подъем. «Медвежья» стратегия характерна для оппозиционеров. «Они обязаны рассказывать, что все ужасно, - уверен глава ВЦИОМ. - Есть и третья стратегия, но пока она в меньшинстве. Согласно ей, надо голосовать ногами... Когда оппозиционеры говорят, что все кошмарно, понимайте, что за этими словами стоят их собственные интересы. Когда правящая партия говорит, что все великолепно - за этим тоже есть своя стратегия».

Отвечая на вопрос журналиста Константина Калиниченко о том, есть ли у людей потребность в изменениях, Валерий Федоров говорит, что действующий спектр партий население уже не удовлетворяет. «Порядка 16% опрошенных по последним данным говорят, что проголосовали бы за одну из партий, не представленных в парламенте, - сообщил он. - Есть те, кто в принципе не готов голосовать, считая неэффективной систему в целом. Запрос на новые силы есть. Общество меняется, другое поколение людей пришло, новые каналы коммуникации. То, что наши 4 партии сидят в госдуме два десятилетия и не хотят потесниться, многих уже утомило. Конечно, многие хотели бы разбавить эту дружную компанию новичками».

Вместе с тем Валерий Федоров предполагает, что в администрации президента подобных обновлений не хотят, но понимают, что если есть мощный общественный запрос, то лучше постараться ему не мешать. «Насколько я знаю, несколько новых партий, таких, как «За правду» Захара Прилепина, «Зеленая альтернатива», «Партия пенсионеров», «Новые люди» Алексея Нечаева, противодействия со стороны администрации точно не встречали, - пояснил собеседник «Эха Москвы в Пскове». - Не знаю, была ли помощь, но противодействия не было... Эти несколько партий и имеют возможность принять участие в думских выборах в 2021 году. Они, я уверен, ее реализуют. А преодолеют они барьер - вопрос открытый. Это будет жесткая схватка. Политика - это не детский сад, не песочница, это и деньги, и интересы, и влияние, и карьерные перспективы, и схватка амбиций. Путь ни для одной из новых партий розами устлан не будет».

В числе тех проблем, с которыми сталкивается оппозиция, Валерий Федоров назвал недостаточное финансирование. «Многие забывают, что политика - очень дорогое удовольствие, она требует денег, - сказал эксперт. - Еще Наполеон говорил: чтобы выиграть войну, ему нужны три вещи - деньги, деньги и деньги. Последняя новость: закрылась одна из новых партий - «Партия прямой демократии», дебютировавшая этой весной. Главная причина, по конфиденциальным данным, - денег не смогли найти. Партиям, которые существуют давно, легче».

Кроме того, оппозиция сталкивается с высокой конкуренцией. «Все партии, которые есть сегодня в системе, заинтересованы, чтобы никого новенького не пустить, - объяснил руководитель ВЦИОМ. - Это игра с нулевой суммой: либо ты выиграешь, и я проиграю, либо наоборот».