Политика

Антон Минаков о возвращении на пост, проекте бюджета и о самом серьезном испытании

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 1 декабря. Гостем студии стал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.



В ходе недавней региональной конференции либерал-демократов однопартийцы вновь выбрали его координатором областного отделения. С чем это связано? Почему члены фракции ЛДПР на недавней сессии областного Собрания не поддержали проект регионального бюджета на 2021 год? Каковы планы партийцев на следующий год? Об этом и многом другом с Антоном Минаковым побеседовала ведущая программы Любовь Кузнецова.

Любовь Кузнецова: Антон Александрович, с чем связано ваше возвращение на пост координатора регионального отделения партии? С укреплением позиций перед предстоящими в 2021 году крупными выборными кампаниями или это негативная оценка Артема Васильева, вашего предшественника?

Антон Минаков: Действительно, 29 ноября прошла конференция, а после нее заседание координационного совета. На конференции был переизбран корсовет - изменения были в основном технические, и связаны они с тем, что предыдущий руководитель нашей молодежной организации устроился на службу, которая запрещает быть партийцем. Также на основании рекомендации Высшего совета ЛДПР я был выдвинут на пост координатора регионального отделения партии.

Артем Васильев прекрасно справлялся с обязанностями, считаю его хорошим сотрудником, но в связи с сокращением числа депутатов Псковского областного Собрания с 44 до 26 и в связи с тем, что в следующем году будут достаточно тяжелые выборы, Высший совет принял решение вернуть на должности региональных координаторов людей, у которых есть опыт проведения выборов в областные Собрания. Я участвовал в кампаниях 2011, 2016 года, в кампании по выборам губернатора, и Высший совет решил, что моего опыта хватит, чтобы в сложившейся ситуации в следующем году максимально достойно провести выборы.

Что касается Артема Васильева, он в ближайшие дни будет назначен координатором по городу Пскову и будет готовиться к выборам в гордуму.

Любовь Кузнецова: И еще он вошел в состав координационного совета регионального отделения партии. Вы уже сказали, что он будет городским координатором, но, может, ему будут доверены еще какие-то направления?

Антон Минаков: Артем будет заниматься не только Псковом. Он будет оставаться одним из лидеров регионального отделения и я не представляю свою работу без его помощи. Городского координатора у нас не было два года - не могли найти достойную кандидатуру. Так что он останется неформальным лидером регионального отделения и, помимо работы по городу, я надеюсь на его поддержку по всей области, особенно в следующем году.

Любовь Кузнецова: Таким образом, рокировки в региональном отделении продиктованы тактикой накануне серьезных выборов 2021 года. Не стали рисковать, как я понимаю, и вернули вас на пост координатора регионального отделения. Как вы будете совмещать его с должностью руководителя фракции ЛДПР в областном Собраниии?

Антон Минаков: Да. У меня также есть должность заместителя председателя комитета по АПК. Штатную должность в следующем году я передам в следующем году Сергею Литвиненко, а сам останусь руководителем фракции. У меня разработан ряд законопроектов, которые еще не были поданы. Зарегистрировано два законопроекта на декабрь, еще по одному готовятся на январь и февраль. Эту работу я доделаю, но буду вынужден сложить полномочия заместителя председателя комитета и до выборов в сентябре буду совмещать функции координатора и руководителя фракции.

Любовь Кузнецова: На предыдущей 51-й сессии регионального парламента был принят в первом чтении бюджет Псковской области на следующий год. Вы, наряду с КПРФ, проект не поддержали. С чем это связано?

Антон Минаков: С 2011 года, если мне не изменяет память, мы поддержали бюджет только один раз - когда к нам в регион пришел губернатор Михаил Ведерников. Тогда голосовать против бюджета было бы слишком цинично, не дав возможность новому губернатору развернуться. Насколько я знаю, в этом году в большинстве регионов депутаты от ЛДПР будут голосовать против. Почему мы не поддержали бюджет в первом чтении, я объясню. В этом году объем работы нашего юриста, который бесплатно ведет консультации, вырос в четыре раза. У нас в четыре раза увеличилось число обращений! Так было и в прошлом году. Основные обращения связаны со сферой здравоохранения, социальной повесткой дня. Считаю абсолютно не правильным, что гражданам приходится по два месяца ждать очереди на МРТ. Как мы можем поддерживать такой бюджет? У нас катастрофическая нехватка терапевтов, кардиохирургов. 50% обращений, с которыми к нам приходят, касаются невозможности попасть к специалисту в областную больницу. На втором месте обращения от жителей районов, у которых до сих пор не проведен газ. Это стыдно. Как такое можно допускать в России? В Германии даже в самой отдаленной деревне есть газ. У нас же в 15 км от Пскова люди вынуждены отапливать себя дровами и углем. И это в 21 веке! Это никуда не годится. Мы примем участие в согласительной комиссии по бюджету и уже разрабатываем ряд поправок. Если они будут приняты, во втором чтении мы бюджет поддержим. На данном этапе я не вижу оснований, чтобы его поддерживать. Посмотрите, из чего он состоит - на треть из коммерческих и федеральных кредитов, госдолг растет. Как это может не смущать? Правительство обещает, что к нам придут инвесторы, нам до сих пор говорят про «Моглино»... Ну возили нас, депутатов, в «Моглино». Пара заводов стоит, а остальное поросло борщевиком. А сколько миллиардов вложено!

Любовь Кузнецова: То есть вы пока не видите отдачу от реализации проекта.

Антон Минаков: Была бы отдача, долги региона сокращались бы. На данный момент лично я отдачи не вижу. Как такой бюджет можно поддерживать, я себе пока не очень представляю.

Любовь Кузнецова: Антон Александрович, а какие изменения в бюджет региона предлагает ваша партия?

Антон Минаков: За день до голосования по областному бюджету вышла аналитика зарплат по регионам, по-моему, на РИА Новости, и Псковская область заняла в этом рейтинге 82 место из 85 регионов. Людям на еду не хватает! Как мы можем голосовать за максимально закредитованный бюджет, когда люди не могут достойно жить? К сожалению, в Псковской области отсутствует средний класс. Есть или бедные, или богатые. Когда читаешь на ПЛН рейтинг 100 самых богатых людей Псковщины и смотришь на их зарплат в десятки и сотни миллионов рублей, уши в трубочку сворачиваются на все это смотреть. Мы много ездим по районам - как депутаты, так и сотрудники регионального отделения ЛДПР, и когда смотришь на жизнь в районах, плакать хочется.

Любовь Кузнецова: Что вы предлагаете предусмотреть в бюджете?

Антон Минаков: Нами разработаны четыре поправки. Я бы не хотел их анонсировать раньше времени, но они касаются основных социальных сфер - здравоохранения, зарплат бюджетникам, доплат матерям-одиночкам. В разработке находятся еще несколько поправок.

Любовь Кузнецова: На согласительной комиссии бывают жаркие споры, весьма детальный разбор того, что можно, а что нельзя, и из года в год мы все разочарованы тем, что многие наказы избирателей переносятся из года в год. А некоторые уже с десяток лет. Как вам это нравится?

Антон Минаков: Безусловно, нам это не нравится. Например, когда в 2018 году у нас в согласительной комиссии по бюджету работал Сергей Ливиненко, нами был внесен ряд поправок, и они были приняты.

Любовь Кузнецова: То есть нельзя сказать, что все отметалось.

Антон Минаков: Я не могу так сказать. Это было бы популизмом с моей стороны. Что-то все-таки проходит, но это дается с трудом. Это нужно вести с партией власти, с администрацией области, выходить на федеральные структуры, и подключив все инструменты, какие-то поправки удается протаскивать. Конечно, мы не партия власти, у ЛДПР нет таких ресурсов, как у «Единой России» - ни административных, ни финансовых. Мы не можем влиять на бюджетников, как, по моему глубокому убеждению, они это делают. Стараемся, как можем, но у нас всего 3 депутата из 44, «Единая Россия» имеет большинство, и даже если б системная оппозиция областного Собрания объединилась, мы б не перекрыли и половину голосов единороссов.

Любовь Кузнецова: Давайте будем объективными - не все наказы избирателей, которые идут к партии власти, тоже принимаются. Откладываются из года в год. А если говорить о позиции фракции ЛДПР при голосовании по областному бюджету, имела ли в данном случае место установка из федерального центра? Допустим, коммунисты всегда ссылаются на ЦК, а у вас были некие федеральные инструкции на этот счет?

Антон Минаков: Не знаю, как обстоит ситуация у коммунистов, но у ЛДПР очень строгая партийная дисциплина. Еженедельно мы получаем распоряжения от лидера фракции Владимира Вольфовича. Каждый понедельник проводится заседание фракции в Госдуме, к которому подключаются регионы по ВКС, и мы получаем распоряжения, как дальше действовать. Что касается бюджета, никаких конкретных распоряжений не было. Допускаю, что на федеральном уровне, возможно, ЛДПР поддержит бюджет, но у каждого региона своя «кухня», и, поскольку не было никаких решений, я считаю, что мы сами его примем, исходя из обстановки в регионе. А она, к сожалению, не слишком позитивна. Это видим и мы с вами, и радиослушатели. Если наши поправки на согласительной комиссии не будут приняты, то мы бюджет не поддержим, причем, без указания федерального руководства.

Любовь Кузнецова: При всей политической вертикали и партийной дисциплине, фракция ЛДПР имеет поле для маневра?

Антон Минаков: Безусловно. У нас большая страна, 85 субъектов. И перед тем, как федеральные структуры принимают решение, они советуются с конкретным регионом. Все 85 регионов между собой отличаются. Возьмите Москву и Архангельск. Как их можно сравнивать и выдавать им одинаковые распоряжения? Абсолютно разные бюджеты, абсолютно разная экономика и разная социальная сфера. Поэтому, если центральный аппарат и выдает какие-то решения, он это делает на основании рекомендаций региона.

Любовь Кузнецова: Антон Александрович, до сессии, на которой был принят бюджет в первом чтении, губернатор встречался с депутатами всех фракций областного Собрания. Какие вопросы поднимали на встрече с губернатором вы и ваши коллеги по фракции? Вас удовлетворили ответы? Услышали вас?

Антон Минаков: На встрече с губернатором у нас была возможность задать ему три вопроса. Два задали мои коллеги Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов, они касались здравоохранения, а мой вопрос был по поводу закредитованности бюджета. Как мы будем возвращать ранее взятые кредиты, непонятно, но мы берем все больше и больше. Что касается здравоохранения, мы ответы получили на вопросы, и они нас устроили. По поводу закредитованности бюджета я задаю вопрос каждый год, до Михаила Юрьевича я задавал его Андрею Анатольевичу, получал идентичные ответы, но при этом видел, что закредитованность только растет.

Любовь Кузнецова: Депутаты других фракций открыто заявили о том, поддерживают они бюджет или воздерживаются. Вы же предпочли промолчать. Интересный момент. Казалось бы, если недовольны, почему б не воспользоваться ситуацией и не покритиковать, не набрать себе политических очков накануне серьезного электорального цикла. Почему не стали?

Антон Минаков: ЛДПР в Псковской области работает не для того, чтобы набрать себе политических очков. Мы все-таки работаем на избирателей, на отработку их запросов. К слову, мы переехали в новый офис, он на 10 метров больше, но в нем уже не хватает полок, чтобы разместить все обращения и запросы. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать нашим гражданам, что в Пскове, на Советской, 47 вы можете прийти и получить бесплатную консультацию юриста по гражданско-правовым вопросам фактически в любое время. Но в период пандемии мы рекомендуем не приходить к нам лично, а направлять обращения на нашу электронную почту или через соцсети. Если нет такой возможности, приходите. Отвечая на ваш вопрос, почему в четверг мы не задали вопрос губернатору - потому что за день до этого у нас была встреча. Мы вопросы задали, потом выходит на сессии губернатор и сказал то же самое, что и на нашей встрече. Ну повторили бы мы те же вопросы - получили бы те же ответы. И надо понимать, что в условиях пандемии формат проведения сессий изменился. У нас сейчас нет 10-минуток для выступления фракций. Если раньше мы могли в повестке рассматривать по 40 вопросов, а то и больше, то сейчас - не более 15 - 20. 25, наверное, самое большое. Мы не хотим заниматься самопиаром, политическим популизмом. Лучше уж я то время, которое можно потратить на сессии, туда-сюда «гоняя воздух», проведу встречу с гражданами в региональном отделении.

Любовь Кузнецова: А как вы проводите встречи в условиях пандемии?

Антон Минаков: С соблюдением всех санитарных норм. У нас стоят дезинфекторы, есть антисептики, несколько градусников. Сотрудники постоянно меняют маски. Если у пришедшего их нет, мы ее выдаем. В дни, когда личный прие ведет юрист, обработку помещений мы делаем несколько раз. То есть мы следим за здоровьем своих сотрудников и наших граждан, которые к нам приходят. Слава богу, на данный момент ни один сотрудник регионального отделения, ни один депутат фракции и ни один сотрудник из районных отделений не заразился коронавирусом, потому что мы строго соблюдаем все ограничения.

Любовь Кузнецова: После Нового года нужно будет включаться в предвыборный марафон регионального и госдумовского значения. Лично вы куда идете и будете ли бороться за одномандатный округ?

Антон Минаков: Я хотел бы, если партия и избиратели окажут мне такую честь, снова баллотироваться и в областное Собрание, и в Госдуму, и по одномандатному округу. Но решение принимаю не я. Решение будет принято на основании рекомендаций Высшего совета, Владимира Вольфовича Жириновского и на основании решения координационного совета.

Любовь Кузнецова: А когда будут решены эти, скажем так, формальности?

Антон Минаков: Думаю, это будет конец января - начало февраля.

Любовь Кузнецова: Вы тот солдат, который мечтаете стать генералом, и это совершенно оправданно - идти в Госдуму, бороться.

Антон Минаков: Первый раз слышу такое сравнение в свой адрес, но спасибо, приятно. Нужно учитывать, что мне всего лишь 34 года, в прошлом созыве я был самым молодым депутатом, в этом созыве я, если не ошибаюсь, второй. Тем не менее, за моими плечами 10 лет работы в областном Собрании, опыт участия в нескольких избирательных кампаниях. Самая серьезная - губернаторская. Я занимаюсь делом, которое мне нравится, и пока партия и избиратели считают, что у меня получается, я буду работать дальше.

Любовь Кузнецова: Вполне здоровые амбиции. Региональное отделение партии уже начало мобилизацию сил к выборам 2021 года? И, если это возможно, скажите, на что будете делать ставку?

Антон Минаков: Наша предвыборная работа идет все пять лет созыва. У нас нет такого, что 4 года ЛДПР молчит, а на пятый начинает работать, чтоб показать какую-то деятельность. Мы работаем постоянно, стабильно и в следующем году продолжим в том же духе. Единственное, что может добавиться, - мы увеличим количество поездок по районам и увеличим объем агитации. Это печатные материалы и агитация в СМИ, поскольку на это выделяются средства из федерального бюджета. В остальном мы будем работать так же, как и работали. За 5 лет мы накопили такое количество обращений, которые реализовали в общей массе, что нам уже некуда ставить папки с документами. Мы столько вопросов решаем за неделю, что я уже не помню, что мы решали три недели назад. Но мы решаем, и безумно приятно, когда тебе на личной страничке пишут благодарность.

Любовь Кузнецова: И ваши однопартийцы, и представители иных партий, говорили о том, что пандемия весьма утяжелила проведение встреч с избирателями, а вы говорите об увеличении. Вы рассчитываете, что люди не испугаются приходить на встречи?

Антон Минаков: Если ограничения по коронавирусу сохранятся, мы ни в коем случае их нарушать не будем. Мы должны заботиться о здоровье своих избирателей и сотрудников. Например, чтоб провести региональную конференцию 29 ноября, нам пришлось каждый день звонить в Роспотребнадзор, чтоб получить кучу согласований. Мы их получили, но ради дополнительных голосов рисковать здоровьем своих избирателей мы не будем. Единственно, что изменится по сравнению с предыдущими годами - система голосования. Если сохранится продленное досрочное голосование, мы его поддержим, поскольку это мера противодействия пандемии. С другой стороны, у нас нет административных и финансовых ресурсов, чтобы сутками держать на избирательном участке своих наблюдателей. Мы не сможем проконтролировать досрочное голосование в полной мере, но, как известно, все чудеса на выборах обычно случаются либо на досрочном голосовании, либо на выездном, когда урны закрываются, ставятся в «Газель», «Газель» уезжает и возвращается с полным ящиком голосов за одну партию.

Любовь Кузнецова: Ну и финальный вопрос. Насколько жесткой, на ваш взгляд, будет кампания 2021 года по применению «черных» технологий?

Антон Минаков: Лично для себя я считаю, что это будет мое самое серьезное испытание за всю мою политическую карьеру.

Любовь Кузнецова: Даже не губернаторские выборы?

Антон Минаков: Нет, думаю следующий год будет намного более сложным. Это будет самое сильное испытание.

Любовь Кузнецова: Что ж, остается пожелать вам удачи. Пусть все получится настолько, насколько это возможно и зависит от вас и ваших избирателей.