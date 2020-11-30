Политика

Игорь Иванов не исключил, что займется политической карьерой

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» (102.6 FM) в Пскове не исключил, что займется политической карьерой.

«Я пока об этом не задумывался, хотя вопросы такие звучали, исходя из баннеров в рамках акции 7 октября, - отметил он. - Не так поняли нашу задумку. Думаю, пока в роли председателя облсовпрофа у меня получается выполнять ту задачу, которые ставят членские организации».

По словам Игоря Иванова, если коллегиальный орган решит, что для более эффективной работы профсоюзов следует более активно участвовать в политической жизни, он будет готов участвовать в выборах.