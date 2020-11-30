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Политика

Встречу с кандидатами на выборы в органы муниципальной власти провели в реготделении «Единой России»

04.12.2020 15:25|ПсковКомментариев: 0

Встреча кандидатами от «Единой России», участвующими в выборных кампаниях в муниципалитетах Псковской области, состоялась в региональном отделении партии в режиме видео-конференц-связи 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В общении с кандидатами приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Глава региона напомнил, что текущий год стал серьезным испытанием на прочность, но «совместные усилия большой, дружной и профессиональной партийной команды позволили пройти это время уверенно и достойно».

Губернатор отметил, что особое внимание в основной день выборов, который состоится в регионе 6 декабря, будет приковано к избирательной кампании в Великолукском районе.

«Это один из крупнейших, наиболее экономически развитых, перспективных муниципалитетов региона, но при этом для него характерны такие же сложности, как и для большинства муниципалитетов Псковской области», - отметил Михаил Ведерников и призвал кандидата на пост главы района Алексея Кузьмина вести открытый и честный диалог с избирателями, не забывая о соблюдении необходимых мер противовирусной безопасности.

Михаил Ведерников подчеркнул, что список наказов избирателей станет настольной книгой всей региональной команды.

Обращаясь к кандидатам на посты в муниципальные и городские депутатские корпуса Печорского и Себежского районов, губернатор акцентировал внимание на необходимости широкого использования различных инструментов, направленных на развитие территорий. Один из них - организация территориальных самоуправлений. Глава региона сообщил, что изначальный объем грантовой поддержки для них составлял 3,5 млн рублей, в текущем году ТОСы получили 12 млн рублей, в следующем году на эти цели планируется заложить уже 20 млн рублей.

«Если данная мера поддержки будет востребована, то ежегодно при содействии областного Собрания мы будем увеличивать объем предоставляемых средств», - пояснил губернатор и добавил, что это действенный инструмент для решения актуальных вопросов на местах.

Отдельно Михаил Ведерников остановился на Печорском районе. Он подчеркнул, что в муниципалитете благодаря президенту России начнется комплексная модернизация инфраструктуры. Ожидается, что это позволит привлечь в муниципалитет больше туристов и паломников. Глава региона отметил, что такой масштабный проект будет требовать ответственного подхода со стороны представителей законодательной и исполнительной ветвей власти муниципалитета.

В завершение губернатор пожелал кандидатам успехов. В случае победы они должны приложить все усилия для улучшения качества жизни граждан и увеличения привлекательности Псковской области.

Александр Козловский во время общения с кандидатами подчеркнул, что «Единая Россия» - партия дел, и жители муниципалитетов видят это. Секретарь регионального отделения партии пожелал кандидатам успехов, а также «присоединиться к дружной губернаторской команде, которая ежедневно трудится на благо Псковской области». Дополнительно депутат Госдумы отметил, что кандидаты могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.

Александр Котов обратил внимание на то, что важным аспектом избирательной кампании является командный дух, который позволяет совместно добиваться поставленных задач.

«Только сообща мы можем добиться победы. Хочу поблагодарить вас за внимательную работу по организации встреч с избирателями», - подчеркнул спикер областного Собрания и добавил, что оставшееся время до основного дня голосования необходимо использовать с максимальной пользой.

Досрочное голосование по четырем выборным кампаниям (досрочные выборы главы Великолукского района, выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва) началось в Псковской области 2 декабря. Для проведения выборов сформировано 37 избирательных участков. В голосовании смогут принять участие порядка 21 тысячи избирателей.

Теги: #Единая Россия #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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