Лев Шлосберг не снимает с себя ответственности за результаты «Яблока» на выборах 2020 года

Депутат областного Собрания, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг не снимает с себя ответственности за результаты партии «Яблоко» на выборах 2020 года в Псковской области. Об этом он заявил в прямом эфире в программе «Обратный отсчет» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).
В то же время гость студии указал, что ситуация с пандемией и трехдневным голосованием внесла серьезные коррективы в предвыборный и непосредственно выборный процесс.
«Для «Яблока» это был год, когда мы на ходу перестраивали систему. Мы учились проводить выборы в условиях эпидемии и в новой правовой ситуации при трехдневном специфическом голосовании. Я считаю, что мы получили бесценный опыт. Если бы мы таким опытом обладали весной, у нас были бы другие результаты. В чем-то лично я был бы более решительным, а весной мы реально на два месяца остановили работу машины, и нам это дорогого стоило – это стоило мандатов», - отметил Лев Шлосберг.
Еще один проблемный момент, на который указал лидер псковского «Яблока», - существенное сокращение круга людей, готовых участвовать в политике на уровне городских и сельских поселений.
Политик также отметил, что для псковского «Яблока» этот год обошелся без судебных процессов и провокаций. Кроме того, он высказал мнение, что в следующем году избирательную кампанию придется проводить в ситуации еще более высоких угроз.
«Сейчас ситуация многократно хуже, чем весной. Но мы многому научились в этом году», - заключил Лев Шлосберг.