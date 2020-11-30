Политика

Лев Шлосберг не снимает с себя ответственности за результаты «Яблока» на выборах 2020 года

Депутат областного Собрания, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг не снимает с себя ответственности за результаты партии «Яблоко» на выборах 2020 года в Псковской области. Об этом он заявил в прямом эфире в программе «Обратный отсчет» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

В то же время гость студии указал, что ситуация с пандемией и трехдневным голосованием внесла серьезные коррективы в предвыборный и непосредственно выборный процесс.

«Для «Яблока» это был год, когда мы на ходу перестраивали систему. Мы учились проводить выборы в условиях эпидемии и в новой правовой ситуации при трехдневном специфическом голосовании. Я считаю, что мы получили бесценный опыт. Если бы мы таким опытом обладали весной, у нас были бы другие результаты. В чем-то лично я был бы более решительным, а весной мы реально на два месяца остановили работу машины, и нам это дорогого стоило – это стоило мандатов», - отметил Лев Шлосберг.

Еще один проблемный момент, на который указал лидер псковского «Яблока», - существенное сокращение круга людей, готовых участвовать в политике на уровне городских и сельских поселений.

«Это общая проблема для всех партий. Дело не только в готовности и способности человека участвовать в политике, но еще и в очень критичной оценке потенциала местного самоуправления. Кандидат спрашивает себя: Вот я сейчас выйду на выбору и выиграю их, а что я потом смогу сделать? И если он отвечает себе, что ничего, то он не идет на выборы. Нам нужно убедить людей, что на любом уровне важно добиваться того, чего не могут добиться депутаты от партии власти. Нам нужно максимально поддерживать таких людей», - высказался гость студии и подчеркнул, что в любом случае он всегда несет личную ответственность за результаты выборов. «Все ошибки команды - это и мои ошибки, также как и достижения», - добавил он.

Политик также отметил, что для псковского «Яблока» этот год обошелся без судебных процессов и провокаций. Кроме того, он высказал мнение, что в следующем году избирательную кампанию придется проводить в ситуации еще более высоких угроз.

«Сейчас ситуация многократно хуже, чем весной. Но мы многому научились в этом году», - заключил Лев Шлосберг.