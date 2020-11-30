Политика

Анатолий Чубайс получил новую должность

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент России В. В. Путин подписал указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», - говорится в сообщении.

Чубайс в новой должности спецпредставителя президента не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников его администрации, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента», - сказал он.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. Тогда компания называлась «Российская корпорация нанотехнологий». 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что «Роснано» вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. Новым главой «Роснано» стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей устойчивого развития содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. По оценкам ООН, на их выполнение понадобится от 3,3 до 4,5 трлн долларов в год.