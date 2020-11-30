Политика

Основной день выборов начался в Великолукском, Себежском и Печорском районах

Основной день выборов проходит сегодня, 6 декабря, в Великолукском, Себежском и Печорском районах.

В Великолукском районе выбирают главу. Напомним, в борьбе за этот пост участвуют 4 кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста») и Александр Тарасов (КПРФ).

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Также сейчас проходят выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

В 8 утра начали свою работу 37 избирательных участков. В голосовании смогут принять участие в общей сложности 21 553 избирателя.

Напомним, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия. Все члены избирательных комиссий и сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — защитными масками, перчатками и антисептиками. Всем избирателям будут выдаваться защитные маски. Меры индивидуальной защиты также будут соблюдаться и при голосовании вне помещения.