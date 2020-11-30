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Политика

Голосование в Псковской области проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

06.12.2020 11:15|ПсковКомментариев: 0

Голосование на избирательных участках в Великолукском, Печорском и Себежском районах проходит с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, вынесенных с целью предупреждения заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Члены избирательных комиссий, сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, избиратели - все обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (медицинскими одноразовыми масками, перчатками, антисептиками). При входе на избирательный участок проводится обязательная термометрия бесконтактным способом.

Между членами комиссий и голосующими обеспечивается социальная дистанция не менее 1,5 м.

Меры индивидуальной защиты также соблюдаются и при голосовании вне помещения. По прибытии членов участковой комиссии к квартире (дому) поверхность переносного ящика для голосования, дверная ручка квартиры (дома) и иные контактные поверхности обрабатываются антисептиками. Передача избирательного бюллетеня для голосования осуществляется бесконтактным способом.

Участки работают с 8.00 до 20.00. Всего же в рамках декабрьских выборов в Псковской области открыто 37 избирательных участков.

Теги: #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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